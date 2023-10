Abu Fani: “La Fiorentina è una delle tre migliori squadre italiane, Bonaventura il giocatore più forte”

Abu Fani, centrocampista del Fcerenvaros, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Ci alleniamo molto in allenamento per gli assist, il mio ruolo porta a fare tanti assist, per continuare a vincere dobbiamo fare il nostro gioco e portare avanti questa mentalità per le prossime partite. La Fiorentina è una grande squadra e un grande club, ho tanto rispetto per la Fiorentina, è una delle tre migliori squadre della serie A. Lo scorso anno ho affrontato la Juventus, il calcio italiano è molto forte e tattico, uno dei migliori del mondo e giocare contro la Juventus è stata un’esperienza che non dimenticherò. Non posso dire come ci siamo preparati alla sfida di domani, abbiamo analizzato e studiato tutti i giocatori della Fiorentina, ci sono tanti giocatori di livello e di carattere, se devo fare un nome faccio quello di Bonaventura ma dobbiamo stare attenti a tutta la squadra

