Abodi: "Il calcio italiano si evolverà, Euro 2032 ci farà cambiare volto e tutto sarà migliore"

Il ministro dello sport ha parlato di stadi

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto tramite il proprio profilo X per fare il punto sugli sviluppi legati all'impiantistica sportiva nel nostro Paese:

«Come ho sempre detto in questi tre anni e mezzo, nonostante diffidenze e ostilità spesso subdole, sta succedendo per gli stadi quello che mai è successo nella nostra storia: tredici città, sedici progetti, 4,5 miliardi di investimenti privati, una collaborazione stretta tra Governo, Comuni, Regioni, club, Figc e Uefa».

Le iniziative e le misure a supporto

Il ministro ha voluto rimarcare gli interventi normativi e le strategie finanziarie messe in atto dall'esecutivo:

«A questo si aggiungono le modifiche legislative che ho promosso, in collaborazione con il Parlamento, per migliorare l'efficacia della norma stadi, la creazione della piattaforma commissariale e il prezioso lavoro del Commissario di Governo Sessa, che ho voluto fortemente insieme al Mit, e un portafoglio di opportunità finanziarie a supporto degli investimenti privati, elaborate insieme al Mef, che saranno presentate entro un mese».

Abodi ha poi evidenziato la finalità di questo percorso in vista delle prossime scadenze internazionali:

«Ho lavorato con tutta la struttura del Ministero per questo obiettivo di transito che consentirà all'Italia di organizzare al meglio Euro 2032 e comunque di offrire ai tifosi, finalmente, stadi moderni, accoglienti, funzionali, accessibili e sostenibili, migliorando le città che li ospitano».

Verso le decisioni di ottobre

In conclusione, il rappresentante del governo ha proiettato lo sguardo sui prossimi passaggi chiave per il movimento calcistico italiano: