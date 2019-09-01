"Abbiamo bisogno di tempo. Tanti giovani e giocatori nuovi. Pedro in volo? Anche Berbatov lo era..."

Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Abbiamo iniziato bene, nei primi 20 minuti la prestazione c'è stata, poi a metà tempo ci siamo persi, alla prima difficoltà. Non siamo r...

Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Abbiamo iniziato bene, nei primi 20 minuti la prestazione c'è stata, poi a metà tempo ci siamo persi, alla prima difficoltà. Non siamo riusciti mai a sbloccarla. Dopo il secondo gol subito la squadra mi è piaciuta molto, potevamo anche pareggiare. C’erano molti giovani in campo quindi ci stanno degli alti e bassi. Sulle palle inattive abbiamo sofferto troppo. Noi dobbiamo mantenere vivo l’entusiasmo dei tifosi. Ci servono i risultati positivi anche se il calendario non aiuta. Per fortuna finisce anche il mercato così non ci sono più distrazioni.

Pulgar e Badelj si trovano meglio a giocare a 2 centrocampisti ma preferisco averne uno in più. Abbiamo bisogno di tempo per avere una vera identità. Stiamo lavorando insieme da poco tempo, ci sono molti giocatori nuovi, ne solo rimasti solo in cinque.

Pedro è in volo? Anche Berbatov lo era, non ho ancora sentito Pradè. Mi dirà lui. La società sa di cosa ho bisogno, se ci saranno le opportunità interverremo sul mercato"