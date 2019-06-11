A VOLTE RITORNANO: PRADÈ NUOVO DS, DOMANI INCONTRO A MILANO

Di Gabriele CaldieronProprio il caso di dirlo: a volte ritornano, Daniele Pradè è ad un passo da essere nuovamente il direttore sportivo della Fiorentina, da Corvino a Pradè, ripetuto due volte... Il...

Di Gabriele Caldieron

Proprio il caso di dirlo: a volte ritornano, Daniele Pradè è ad un passo da essere nuovamente il direttore sportivo della Fiorentina, da Corvino a Pradè, ripetuto due volte... Il calcio è veramente strano.

Decisiva la volontà di Antognoni, prossimo ad essere vicepresidente poiché dopo la decisione di Commisso di tenere Montella, visti anche gli eventuali costi di rescissione (circa 6 milioni), il nome giusto è quello dell’accoppiata che tanto ha fatto sognare Firenze con i vari: Mario Gomez, Giuseppe Rossi, Cuadrado, Joaquin, Alonso, Savic e chi più ne ha... Più ne metta.

Domani l’incontro decisivo che, secondo le nostre fonti, dovrebbe tenersi a Milano. In sostanza manca solo la firma. Seguiranno sviluppi...