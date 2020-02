Destinazione Torino. Saranno circa 750 i tifosi viola che non fermano la propria corsa e oggi saranno presenti allo Stadium per incitare la formazione di Iachini e sperare di raccogliere soddisfazioni contro la Juventus di Sarri nella sfida delle 12.30. Sono gli instancabili che, dopo la trasferta in notturna di mercoledì sera a San Siro in coppa Italia contro l’Inter, si mettono nuovamente in viaggio questa mattina presto per raggiungere in tempo l’appuntamento con il lunch time. E se non ci fosse stato l’infrasettimanale di coppa Italia sarebbe stato in parte superiore il numero dei viola allo Stadium questa domenica.

Saranno anche questa volta novanta minuti di cori con l’aff etto dimostrato nei confronti dei giocatore, dell’allenatore ma anche del proprietario Rocco Commisso che sarà presente in tribuna. E se la squadra è partita ieri in aereo da Peretola insieme al presidente, i tifosi faranno tutto dalla mattina alla sera e raggiungeranno la destinazione con pullman o mezzi propri. Tutti comunque a caccia di un sorriso.

Corriere dello Sport