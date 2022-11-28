A. Sottil: "Riccardo rientrerà in un mese e mezzo. Ha provato a evitare l'operazione, ma non ha retto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, ha parlato delle condizioni del figlio Riccardo dopo l'operazione per i problemi all'ernia al disco: "Si è operato, ha fa...

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, ha parlato delle condizioni del figlio Riccardo dopo l'operazione per i problemi all'ernia al disco: "Si è operato, ha fatto di tutto per non arrivare all'intervento chirurgico giocando con antinfiammatori e antidolorifici, ma poi non ha retto e ha finalmente tolto questa fastidiosissima ernia. Ora sta bene, penso che in un mese e mezzo possa rientrare. Glielo auguro di cuore"

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