A settembre incontro tra Chiesa e Corvino, obiettivo raddoppiare l'ingaggio e allungare la durata del contratto

La Fiorentina ha scelto Federico Chiesa come simbolo del presente e del futuro viola. Per lui niente clausola rescissoria

La Fiorentina sta definendo l’allungamento del contratto di Federico Chiesa. A inizio settembre Pantaleo Corvino si incontrerà con papà Chiesa per allungare di un altro anno il contratto ritoccando lo stipendio. Il talento guadagna quasi 500.000 euro. Visto che la sua valutazione già sfiora i 30 milioni è probabile che lo stipendio sia più che raddoppiato. E l’idea di Corvino (e della famiglia Della Valle) è di non inserire nell’accordo nessun tipo di clausola rescissoria. Federico potrà diventare il simbolo di una Fiorentina che vuole ripartire e crescere insieme ai suoi nuovi gioiellini.

La Gazzetta dello Sport