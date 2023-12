“A gennaio abbiamo provato a prendere Beltran, glielo abbiamo chiesto tramite un suo amico”

Guastavo Quinteros, allenatore del Colo Colo, ha parlato del centravanti Lucas Beltran arrivato alla Fiorentina in estate per 25 milioni. Queste le sue parole a TNT Sports: “Lo scorso gennaio cercavamo una punta. Abbiamo cercato Javier Correa e Miguel Merentiel. Ci abbiamo provato anche per Beltran, che a quel tempo giocava nel River Plate. Parlai con Pires, che aveva giocato con lui, per fargli chiedergli se voleva venire a giocare da noi, ma le cose non sono andate bene e non c’è stato successo”

L’OPINIONE DI BENEDETTO FERRARA