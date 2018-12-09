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A fine partita i tifosi alla squadra: "Onorate la maglia e fuori le p..." la risposta dei viola...

Al termine della partita, dopo la rimonta realizzata, la squadra è andata sotto il settore dei tifosi viola presenti al Mapei Stadium, ma i tifosi della Fiorentina non hanno osannato i giocatori, anzi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 14:33
A fine partita i tifosi alla squadra: "Onorate la maglia e fuori le p..." la risposta dei viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Al termine della partita, dopo la rimonta realizzata, la squadra è andata sotto il settore dei tifosi viola presenti al Mapei Stadium, ma i tifosi della Fiorentina non hanno osannato i giocatori, anzi hanno invitato loro di tirare fuori gli attributi e di onorare la maglia. La risposta dei giocatori gigliati però non è stata polemica ma hanno continuato ad applaudire e a salutare la tifoseria.

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