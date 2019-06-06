A cena con Commisso: "Chiesa rimane? Si, si" e Joe Barone annuisce. Questa mattina il closing

Si comincia col un bel Barolo. Rocco Commisso è seduto dalle 21 a un tavolo del Mandarin Hotel, nella zona in cui di solito la Milano bene si riversa per l’aperitivo. Risiede qui da domenica scorsa. È...

Si comincia col un bel Barolo. Rocco Commisso è seduto dalle 21 a un tavolo del Mandarin Hotel, nella zona in cui di solito la Milano bene si riversa per l’aperitivo. Risiede qui da domenica scorsa. È una bella forchetta e non lo nega. «Mi piace la pasta e soprattutto il pesce, il vostro è fantastico. Ma ora ordinerò un bel risotto e la cotoletta. Non può mancare. Sono i piatti tipici a Milano. Ma ora dovete spiegarmi come siete arrivati qui, abbiamo addirittura cambiato hotel». Sono nove ad aspettare quel Barolo qui dove impera lo chef stellato Antonio Guida.

Otto uomini e una sola donna dalla parte opposta del magnate italoamericano. Commisso ci presenta il figlio che non parla italiano e il suo braccio destro, Joe Barone che l’italiano lo parla bene, come lui. Che indossa una polo blu e può finalmente rilassarsi.

Questa mattina ci sarà il closing e lui diventerà ufficialmente il proprietario della Fiorentina che acquista per 170 milioni di euro dalla famiglia Della Valle. A tavola Rocco Commisso è cordiale, non può dir molto. «Avevo giurato di non parlare. Ma lei è arrivato qui. Il calcio mi piace, in Italia ho visto due sole partite. Sono stato una volta a San Siro e una volta a Udine, ma prima che rifacessero lo stadio».

Commisso, lei dovrà occuparsi subito della questione Chiesa. Lo tiene? «Speriamo, sì sì». «Faremo di tutto», gli fa eco Joe Barone, che fa capire di conoscere già i temi caldi che gli toccheranno appena entreranno nella dimensione viola. C’è anche il discorso dell’allenatore, Barone annuisce.

La Gazzetta dello Sport