A Cambiaghi risponde Cabral, Fiorentina-Empoli finisce 1-1 al Franchi

Al 5′ Terzic batte corto per Mandragora, un giocatore viola tenta il colpo di testa, palla che finisce fuori. Al 12′ bello scambio Saponara per Mandragora che prova il tiro dalla distanza, pallone che finisce sul fondo. Al 16′ tiro di Saponara, palla deviata da Jovic. Al 18′ bella punizione battuta sul secondo palo per Gonzalez che prova il tiro dalla destra, finisce fuori. Al 21′ bel cross dentro, sulla ribattuta arriva Venuti che spara in curva. Al 26′ bell’uscita di Terracciano per chiudere Bandinelli. Al 28′ Amrabat perde palla al limite dell’area viola, Cambiaghi porta in vantaggio l’Empoli, Terracciano non salva. Al 34′ Saponara dentro per Barak che spara alto. Al 38′ Barak segna l’1-1 ma l’arbitro lo annulla per fuorigioco. Al 39′ infortunio per Milenkovic, al suo posto entra Barak. Al 40′ Caputo prova a battere Terracciano che non si fa cogliere impreparato. Al 41′ Barak prova il tiro dalla distanza, palla che finisce alta sopra la traversa. Al 43′ Caputo raddoppia su cross di Cambiaghi ma la rete è in fuorigioco, si resta sull’1-0. Al 49′ corner battuto dentro sul quale arriva Jovic ma palla che finisce fuori.

Al 55′ bella trama di gioco della Fiorentina, Amrabat va al tiro ma spara alto. Al 56′ cross dentro di Terzic per Gonzalez, palla che finisce di poco fuori. Al 67′ ottima parata di Vicario sulla spizzata di Quarta. Al 74′ Mandragora va al tiro, palla che finisce alta sopra la traversa. All’85’ Cabral acciuffa l’1-1 al Franchi. All’88’ Ikone spara il pallone in curva. All’89’ girata di Gonzalez che finisce fuori. Al 92′ Cabral anticipa tutti, salva Vicario. Al 92′ Quarta ci prova, palla fuori. Fiorentina-Empoli finisce 1-1.

LEGGI ANCHE, FORM.UFFICIALE: IN DIFESA TORNA QUARTA, TERZIC E VENUTI TITOLARI. BARAK TREQUARTISTA