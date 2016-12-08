I 99 tifosi viola a Baku? La Fiorentina ha regalato un cappello per ognuno di loro
Bellissimo gesto della società viola nei confronti dei tifosi della Fiorentina giunti fino in Azerbaijan in condizioni non molto favorevoli
A cura di Flavio Ognissanti
08 dicembre 2016 16:43
Bel gesto della società viola nei confronti dei tifosi arrivati fino in Azerbaijan per vedere la Fiorentina giocare contro il Qarabag, i tifosi viola a Baku sono esattamente 99 e la società viola ha fatto loro un regalo, ad ognuno di loro è stato regalato un cappello di lana viola (date anche le condizioni atmosferiche molto rigide) con la scritta "Baku 8 dicembre 2016". Complimenti alla società ACF per il bellissimo gesto, del resto l'Azerbaijan non è proprio dietro l'angolo.