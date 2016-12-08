I 99 tifosi viola a Baku? La Fiorentina ha regalato un cappello per ognuno di loro

Bellissimo gesto della società viola nei confronti dei tifosi della Fiorentina giunti fino in Azerbaijan in condizioni non molto favorevoli

Bel gesto della società viola nei confronti dei tifosi arrivati fino in Azerbaijan per vedere la Fiorentina giocare contro il Qarabag, i tifosi viola a Baku sono esattamente 99 e la società viola ha fatto loro un regalo, ad ognuno di loro è stato regalato un cappello di lana viola (date anche le condizioni atmosferiche molto rigide) con la scritta "Baku 8 dicembre 2016". Complimenti alla società ACF per il bellissimo gesto, del resto l'Azerbaijan non è proprio dietro l'angolo.