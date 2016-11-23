Corvino: "Parole ag. Badelj inaccettabili e non condivise del ragazzo. Jovetic.."

Il DG viola Pantaleo Corvino ha rilasciato qualche dichiarazione per Radio Toscana. Ecco qualche estratto della versione completa in onda oggi pomeriggio..

Nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo un'anticipazione dell'intervista fatta a Pantaleo Corvino che andrà in onda oggi pomeriggio ai microfoni di Radio Toscana. Queste le parole del DG viola: " "L'incontro è stato positivo, vogliamo continuare a puntare su Gonzalo", il commento all'incontro di ieri col suo agente. Poi le parole sulle voci che vedono Badelj via a gennaio e Jovetic in entrata: "Le parole dell'agente di Badelj sono inaccettabili, non le condivide nemmeno il ragazzo. Jovetic? Non possiamo fare questo tipo di operazioni, in attacco siamo già al completo".