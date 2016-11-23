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Corvino: "Parole ag. Badelj inaccettabili e non condivise del ragazzo. Jovetic.."

Il DG viola Pantaleo Corvino ha rilasciato qualche dichiarazione per Radio Toscana. Ecco qualche estratto della versione completa in onda oggi pomeriggio..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2016 10:09
Corvino: "Parole ag. Badelj inaccettabili e non condivise del ragazzo. Jovetic.." -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo un'anticipazione dell'intervista fatta a Pantaleo Corvino che andrà in onda oggi pomeriggio ai microfoni di Radio Toscana. Queste le parole del DG viola: " "L'incontro è stato positivo, vogliamo continuare a puntare su Gonzalo", il commento all'incontro di ieri col suo agente. Poi le parole sulle voci che vedono Badelj via a gennaio e Jovetic in entrata: "Le parole dell'agente di Badelj sono inaccettabili, non le condivide nemmeno il ragazzo. Jovetic? Non possiamo fare questo tipo di operazioni, in attacco siamo già al completo".

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