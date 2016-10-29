Borja Valero: "Una vittoria che ci da forza, il mister ci chiede questo. L'importante era vincere"

Queste le dichiarazioni di Borja Valero dopo Bologna-Fiorentina

Al termine della sfida tra Bologna e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium Sport il centrocampista viola Borja Valero. Ecco le sue dichiarazioni:

"Abbiamo giocato tante partite in pochi giorni ad altissima intensità, come quella di mercoledì sotto la pioggia battente, ovvio il calo fisico nella ripresa ma l'importante era vincere ed oggi ci siamo riusciti. Mister Sousa ci chiede tanto movimento e di massimizzare il possesso palla per poi creare gli spazi giusti e fare male in fase offensiva. Ci chiede di rischiare poco come successo oggi nella ripresa, il che, ovviamente, ci dà forza per le prossime partite".