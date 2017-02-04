7 Gold, Suning offre a Conte 15 milioni di euro l'anno per allenare l'Inter

Ha del clamoroso la notizia riportato dall'emittente 7 Gold. L'Inter vuole Antonio Conte sulla sua panchina il prossimo anno

Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva 7 Gold l'Inter avrebbe fatto un'offerta che ha del clamoroso nei confronti di Antonio Conte, attuale allenatore del Chelsea primo in classifica in Inghilterra. Suning avrebbe offerto al tecnico italiano un contratto da 15 milioni di euro l'anno per tre anni e un budget da 400 milioni di euro. Questo è quello che ha riportato il giornalista Francesco Bonfanti a 7 Gold. Adesso toccherebbe solo a Conte accettare o meno l'offerta da capogiro...