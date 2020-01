Nella giornata di oggi si sarebbe potuto festeggiare il compleanno di Davide Astori. Il capitano era infatti nato a San Giovanni Bianco il 7 gennaio 1987. Davide ha vestito la nostra maglia per 91 volte, è stato per una stagione capitano, in suo onore è stato ritirata la maglia numero 13 e il centro sportivo è stato intitolato a lui.

La nostra redazione lo ricorda con affetto, ricordando il suo sorriso e la sua gentilezza, e manda un abbraccio a tutta la sua famiglia