Borja ringrazia la Fiesole: "È questo il motivo per cui amo la Fiorentina"

La Fiesole omaggia Borja e lo spagnolo si inchina davanti Firenze e la Fiorentina

Dopo lo striscione che lo ha dedicato ieri sera durante Fiorentina - Chievo la Curva Fiesole "Le bandiere non si vendono, si blindano, Borja con noi per sempre" questa mattina sul proprio profilo instagram Borja Valero ha voluto ringraziare tutto il popolo viola e i ragazzi del curva per il bellissimo gesto, queste le parole del capitano della Fiorentina "Tutto quello che posso dire sarebbe poco, è questo il motivo per cui amo Firenze e la Fiorentina. Grazie del sostegno. Forza Viola sempre!". Sicuramente un altro grande gesto a sigillare, ancora una volta semmai ce ne fosse stato bisogno, il grande rapporto tra Borja e la Fiorentina ed anche la parola fine alle voci che vedevano lo spagnolo sulla via di Roma.

Questo il post di Borja Valero