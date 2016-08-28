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Corvino: "Abbiamo promesso che i titolari non partono e così sarà. Jovetic? Stiamo cercando di fare qualcosa di bello..."

Corvino ribadisce: "Abbiamo deciso a inizio mercato di non vendere i migliori e non lo faremo, miglioreremo le alternative

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2016 23:49
Corvino: "Abbiamo promesso che i titolari non partono e così sarà. Jovetic? Stiamo cercando di fare qualcosa di bello..." -
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Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Sky prima di Fiorentina - Chievo, queste le sue parole:

"Noi siamo una società coerente, abbiamo detto fin dall’inizio quali sarebbero state le nostre promesse su questo mercato e quelle noi seguiremo fino alla fine. Abbiamo voluto rinforzare la squadra andando a prendere ottime alternative per i nostri titolari. C'è anche un fair play finanziario da rispettare e noi lo stiamo seguendo.
Jovetic? In questo momento non posso nè smentire e né confermare, posso solo dire che stiamo cercando di riportarlo a Firenze ma ci vuole un sacrificio da parte di tutti"

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