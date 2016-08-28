Corvino: "Abbiamo promesso che i titolari non partono e così sarà. Jovetic? Stiamo cercando di fare qualcosa di bello..."

Corvino ribadisce: "Abbiamo deciso a inizio mercato di non vendere i migliori e non lo faremo, miglioreremo le alternative

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Sky prima di Fiorentina - Chievo, queste le sue parole:

"Noi siamo una società coerente, abbiamo detto fin dall’inizio quali sarebbero state le nostre promesse su questo mercato e quelle noi seguiremo fino alla fine. Abbiamo voluto rinforzare la squadra andando a prendere ottime alternative per i nostri titolari. C'è anche un fair play finanziario da rispettare e noi lo stiamo seguendo.

Jovetic? In questo momento non posso nè smentire e né confermare, posso solo dire che stiamo cercando di riportarlo a Firenze ma ci vuole un sacrificio da parte di tutti"