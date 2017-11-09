Tra i 50 possibili acquisti della Juventus c'è anche Federico Chiesa. Possibilita al 5% secondo Tuttosport

Tra campo e calciomercato, Juventus più che mai operativa. Se per quel che riguarda il calcio giocato l’obiettivo della squadra è quello di recuperare al più presto il punto di svantaggio che la separ...

Tra campo e calciomercato, Juventus più che mai operativa. Se per quel che riguarda il calcio giocato l’obiettivo della squadra è quello di recuperare al più presto il punto di svantaggio che la separa dal Napoli primo in classifica, per quel che riguarda il futuro Marotta e Paratici sono già al lavoro. Tanto che Tuttosport svela i 50 nomi – con tanti di percentuali di riuscita dell’affare – seguiti dai dirigenti della Juventus.

Ecco l’elenco completo:

Caldara 100%, Spinazzola 100%, Orsolini 100%, Emre Can 75%, Milinkovic-Savic 65%, Gimenez 60%, de Vrij 50%, Torreira 50%, Ricardo Pereira 50%, Ghoulam 45%, Meret 45%, Han 45%, Pellegri 35%, Salcedo 35%, Alex Telles 35%, Oblak 30%, N’Zonzi 30%, Fabinho 25%, Rakitic 25%, Fekir 25%, Inaki Williams 25%, Bellerin 25%, Sidibé 25%, Strootman 20%, Rabiot 20%, Barella 20%, Vrsaljko 20%, Diallo 20%, de Light 20%, Emerson Palmieri 20%, Raphael Guerreiro 15%, Veltman 15%, Di Maria 10%, Meunier 10%, Koke 10%, Dolberg 10%, Kluivert 10%, Vilhena 10%, Weiser 10%, Issa Diop 10%, Strakosha 10%, Kepa 10%, Saul 5%, Diakhaby 5%, Grimaldo 5%, Upamecano 5%, Lincoln 5%, Chiesa 5%, Kroos 1%.

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