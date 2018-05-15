Soviero: "Fiorentina-Cagliari uno scandalo. Molto strana la vittoria del Cagliari"

l'ex portiere Salvatore Soviero ha parlato in maniera molto polemica a Iacchite.com: “Quello che è accaduto a Firenze domenica scorsa è uno scandalo. Il Cagliari non avrebbe vinto manco col campo in d...

l'ex portiere Salvatore Soviero ha parlato in maniera molto polemica a Iacchite.com: “Quello che è accaduto a Firenze domenica scorsa è uno scandalo. Il Cagliari non avrebbe vinto manco col campo in discesa e invece stranamente ha espugnato il Franchi di Firenze. La Fiorentina, solo poche settimane prima, aveva fatto la partita della vita contro il Napoli. Per me è una cosa assurda: il Crotone avrebbe meritato molto di più ed è stato chiaramente penalizzato”.