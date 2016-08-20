La Fiorentina con un comunicato spiega il motivo dell'assenza di Borja Valero

Borja out contro la Juventus? I tifosi non devono preoccuparsi

Questo è il comunicato della Fiorentina riguardo l'assenza di Borja Valero nella gara di oggi:

"ACF Fiorentina comunica che l'atleta Borja Valero è risultato non disponibile per la gara odierna a causa della non completa guarigione della distorsione di caviglia subita una settimana fa. Le terapie eseguite finora, grazie alla completa disponibilità dell'atleta, hanno migliorato il quadro clinico ma non avrebbero escluso il rischio di una prestazione condizionata dal recente infortunio. Si conferma comunque l'evoluzione positiva in vista della prossima gara"

A queste si vanno ad aggiungere le parole del tecnico viola Paulo Sousa che ha confermato le non perfette condizioni di Borja Valero ma l'allenatore ha confermato che probabilmente sarà già disponibile per la prossima partita