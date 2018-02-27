Raccolta firme dei laziali contro il VAR nel mirino anche il pareggio viola su rigore di Babacar

La lotta all’uso sbagliato del VAR continua. Una battaglia che l’avvocato Mignogna e l’avvocato Trane hanno deciso di portare avanti per ottenere giustizia davanti ai torti subiti dalla Lazio nei matc...

La lotta all’uso sbagliato del VAR continua. Una battaglia che l’avvocato Mignogna e l’avvocato Trane hanno deciso di portare avanti per ottenere giustizia davanti ai torti subiti dalla Lazio nei match contro Roma, Fiorentina, Sampdoria, Torino, Inter e Milan e che ora pesano come macigni in ottica classifica. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, anche nella giornata di oggi, sarà possibile aderire alla Class Action contro l’AIA, dall 15 alle 19 nei seguenti punti: Lazio Fan Shop in via degli Scipioni 84, studio legale Mignogna in viale Anicio Gallo 56, studio legale Trane via Flaminia 362, Lazio MCM in via Sestio Calvino 14. Si ricorda che all’iniziativa possono partecipare tutti gli abbonati allo stadio, fruitori di pay per view o possessori di biglietti di singole partite.

Fonte: Lazio news 24