42 tifosi della Fiorentina denunciati per violenza e minacce dopo gli scontri. 10 mila euro di danni ai bus 

C'è stato anche il rischio sospensione del match e partita persa a tavolino dai viola

Lancio di fumogeni e petardi, scontri e danni agli autobus a margine di San Gallo-Fiorentina. Una cornice che ha portato anche al rischio di sospensione della partita, con momenti di tensione anche dentro lo stadio. Il report della polizia svizzera chiarisce come un primo intervento delle forze dell'ordine sia avvenuto per due tifosi viola fermati perché in possesso di oggetti pirotecnici. Dopo la partita c'è stato un contatto con un gruppo di tifosi di casa e altri avversari, con animi sedati dopo un lancio di oggetti. Il tutto si è concluso con 42 persone controllate e denunciate per violenza, minaccia contro autorità e funzionari. Ci sono anche 10.000 euro di danni per i bus che hanno accompagnato i sostenitori viola allo stadio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/repubblica-bove-e-il-tuttofare-della-fiorentina-palladino-non-ci-rinuncia-mai-scende-sempre-in-campo/274055/