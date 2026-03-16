16 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Kean in panchina, Piccoli dal 1’. Giovedì uscito avvilito per non aver segnato”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Kean in panchina, Piccoli dal 1’. Giovedì uscito avvilito per non aver segnato”

Redazione

16 Marzo · 09:00

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 09:00

TAG:

FiorentinaKeanpiccoli

Condividi:

di

Non è un momento facile per Piccoli

Moise Kean dovrebbe andare in panchina, con Paolo Vanoli che punterà ancora su Roberto Piccoli in attacco, uscito avvilito in Coppa per non essere riuscito a segnare. Non è un momento facile per il ragazzo costato 25 milioni, che stasera avrà un’altra occasione nella partita della vita per la Viola: con un successo ha la doppia possibilità di volare a +4 sulla Cremonese e mettersi alle spalle pure il Lecce, sconfitto dal Napoli sabato.

Roberto Piccoli non ha approfittato fino in fondo delle opportunità avute finora: 33 presenze (1.864 minuti giocati) e 6 gol, di cui soltanto 2 in campionato. L’ultima volta è successo a Bologna due mesi fa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio