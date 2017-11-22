G.Galli:" I tifosi sono disorientati dalla gestione dei DV. La squadra deve abituarsi al campionato per rendere al meglio."

Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Contro Calcio Radio Web parlando tra le altre anche di Fiorentina.Sui DV: "I tifosi un po' disorientati dal comportamento della famiglia Della Valle ed anc...

Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Contro Calcio Radio Web parlando tra le altre anche di Fiorentina.

Sui DV: "I tifosi un po' disorientati dal comportamento della famiglia Della Valle ed anche io non capisco bene quali intenzioni possano avere per quanto riguarda il futuro del club."

Sulla squadra: "La squadra è giovane e anche gli anziani tranne Thereau hanno poca esperienza nel campionato italiano. Il campionato è difficile e devono abituarsi alla difficoltà. La squadra non gioca male ma non concretizza ed in avanti essendo tutti giovani non c'è molta esperienza. La squadra per questo ha bisogno di crescere e può crescere senza grande problemi. Tuttavia non dobbiamo aspettarci niente di trascindentale ma allo stesso tempo non dobbiamo preoccuparci troppo."

Sulla prossima stagione: "La dirigenza farà una valutazione su quali giocatori saranno appropriati per continuare a giocare nella Fiorentina. La squadra è ripartita da zero nella scorsa estate ed adesso è importante capire da chi ripartire per avere le idee chiare su quale tipo di squadra fare a giugno."