Nazione svela: “Kean rientrerà solo oggi a Firenze. Fiorentina in ritiro fino a domani”

Smaltiti i postumi dell’attacco febbrile che, nei giorni scorsi, ha messo ko più di un elemento nello spogliatoio viola, la Fiorentina – che resterà in ritiro fino a domani – ieri pomeriggio ha proseguito la sua marcia d’avvicinamento alla sfida contro la Cremonese con una seduta pressoché al completo, se si eccettuano i soli Kean – che rientrerà oggi – e l’infortunato Fazzini (da un mese vittima di un problema alla caviglia causatogli da un contrasto di gioco durante il match di Conference contro la Dinamo Kiev). Lo riporta La Nazione.