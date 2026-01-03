3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione svela: “Kean rientrerà solo oggi a Firenze. Fiorentina in ritiro fino a domani”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione svela: “Kean rientrerà solo oggi a Firenze. Fiorentina in ritiro fino a domani”

Redazione

3 Gennaio · 09:37

Aggiornamento: 3 Gennaio 2026 · 09:37

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Kean rientrerà solo oggi al Viola Park

Smaltiti i postumi dell’attacco febbrile che, nei giorni scorsi, ha messo ko più di un elemento nello spogliatoio viola, la Fiorentina – che resterà in ritiro fino a domani – ieri pomeriggio ha proseguito la sua marcia d’avvicinamento alla sfida contro la Cremonese con una seduta pressoché al completo, se si eccettuano i soli Kean – che rientrerà oggi – e l’infortunato Fazzini (da un mese vittima di un problema alla caviglia causatogli da un contrasto di gioco durante il match di Conference contro la Dinamo Kiev). Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio