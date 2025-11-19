Nazione: “Kean con quella di ieri farà almeno quattro sedute con i compagni prima della Juve”

La notizia che attendevano i tifosi della Fiorentina è arrivata: Moise Kean sta bene e ieri ha ripreso ad allenarsi con i compagni. La terapia alla tibia e gli allenamenti differenziati della scorsa settimana hanno fatto il proprio lavoro. Con quella di ieri saranno almeno quattro le sedute che il centravanti gigliato svolgerà con i compagni prima della partita di sabato pomeriggio contro la Juventus.

Un buon viatico per immaginarlo titolare. Se tutto procederà per il verso giusto sarà lui a guidare l’attacco contro la sua ex squadra, in una partita che a livello personale, e non solo, non è mai banale. Vanoli da questo punto di vista non ha dubbi. Già da oggi saranno valutati i progressi insieme allo staff medico, ma tutto sommato il tempo per ritrovare brillantezza c’è. Lo scrive La Nazione.