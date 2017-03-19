3 punti al 90esimo, Kalinic-gol: 1-0 al Crotone, resiste il sogno Europa

La Fiorentina batte il Crotone al 90esimi, grazie ad un delizioso pallonetto di Kalinic su assist di Saponara. Tre punti raccolti dopo una gara sofferta. Tre punti che fanno continuare a sognare l'Eur...

La Fiorentina batte il Crotone al 90esimi, grazie ad un delizioso pallonetto di Kalinic su assist di Saponara. Tre punti raccolti dopo una gara sofferta. Tre punti che fanno continuare a sognare l'Europa ai ragazzi di Sousa.

Nel primo tempo occasioni per Tello, che solo davanti a Cordaz alza un pallonetto, e Kalinic, murato dal numero uno calabrese. In mezzo tre palle gol per i padroni di casa, con Falcinelli impreciso quando si tratta di approfittare delle amnesie difensive viola. Poi l'ennesimo palo ferma la botta di Ilicic, ma nella ripresa Falcinelli fa il pari con i legni, colpendone uno al 60'. La Fiorentina crea, ma rischia: un controllo errato di Tata mette i brividi, poi è lo stesso estremo difensore a salvare in due tempi su Trotta. Quindi l'ingresso in campo di Saponara che svolta la gara ed i tre punti con il gol di Kalinic, che ci aveva provato almeno altre due volte prima del 90esimo.