Pedullà: "Poco mercato per Babacar, la Fiorentina fa fatica a venderlo per il poco interesse"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, è intervenuto su Radio Bruno per dire la sua sulla situazione Babacar-Fiorentina. I Viola non puntano sul senegalese, ma non sembrano volerlo cedere, ecco il perc...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, è intervenuto su Radio Bruno per dire la sua sulla situazione Babacar-Fiorentina. I Viola non puntano sul senegalese, ma non sembrano volerlo cedere, ecco il perché: "Il problema è che non trovano chi lo voglia acquistare. Si è parlato del Sassuolo ma nessuno ancora si è avvicinato concretamente, anche perché gli emiliani stanno facendo un mercato di mantenimento. La situazione intorno al giocatore è definitivamente bloccata. Anche se ci sarà un valzer di punte non credo si punterà su di lui. “