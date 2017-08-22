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Pedullà: "Poco mercato per Babacar, la Fiorentina fa fatica a venderlo per il poco interesse"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, è intervenuto su Radio Bruno per dire la sua sulla situazione Babacar-Fiorentina. I Viola non puntano sul senegalese, ma non sembrano volerlo cedere, ecco il perc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 21:00
Pedullà: "Poco mercato per Babacar, la Fiorentina fa fatica a venderlo per il poco interesse" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, è intervenuto su Radio Bruno per dire la sua sulla situazione Babacar-Fiorentina. I Viola non puntano sul senegalese, ma non sembrano volerlo cedere, ecco il perché: "Il problema è che non trovano chi lo voglia acquistare. Si è parlato del Sassuolo ma nessuno ancora si è avvicinato concretamente, anche perché gli emiliani stanno facendo un mercato di mantenimento. La situazione intorno al giocatore è definitivamente bloccata. Anche se ci sarà un valzer di punte non credo si punterà su di lui. “

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