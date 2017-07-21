Renzi: "Momento delicato per Firenze. Non ho alcun ruolo in quel campo, ma sarebbe bello poter aiutare"

L'attuale segretario del Pd ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della Fiorentina all'Ansa. Ecco le sue parole: "E' un momento delicato per Firenze e l...

A cura di Redazione Labaroviola 21 luglio 2017 12:29

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