Nardella: "Le critiche dei tifosi sono comprensibili, ma le offese personali devono finire..."

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato del brutto periodo che stanno attraversando società, città e tifosi. Il primo cittadino ha voluto lanciare un appello affinché il clima di tensione poss...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato del brutto periodo che stanno attraversando società, città e tifosi. Il primo cittadino ha voluto lanciare un appello affinché il clima di tensione possa distendersi il prima possibile: "I tifosi hanno bisogno di una tirara di orecchie? Io non devo tirare le orecchie a nessuno, però è chiaro che gli attacchi personali non sono ammissibili. Vanno bene le discussioni, le polemiche e anche le critiche sono legittime, ma quando si offende la persona in modo così brutale questo non va mai bene". A riportarlo è il Corriere Fiorentino.