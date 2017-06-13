Gazzetta: Viola su Benassi se dovesse partire Vecino. Tutti gli altri obiettivi di mercato...

Il centrocampista del Torino resta il primo, ma non l'unico, obiettivo per far fronte alla possibile partenza di Vecino

Secondo quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pare che il nome nuovo in casa Fiorentina sia quello di Marco Benassi, attualmente sotto contratto con il Torino. Il centrocampista infatti sarebbe finito nel mirino dei viola al fine di ovviare ad una possibile partenza di Matias Vecino. Il futuro dell'uruguaiano, infatti, pare al momento piuttosto incerto e la società gigliata è intenzionata a tutelarsi valutando i profili dei possibili sostituti. Oltre al centrocampista granata si fanno anche i nomi di Taider e Donsah del Bologna.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, restano calde le piste che porterebbe a Tonelli del Napoli ed a Paletta del Milan. Per l'attacco il principale obiettivo resta il "Cholito" Simeone, attualmente in forza al Genoa.