Ag. Badelj: "Non voglio più parlare con la Fiorentina, ci hanno mentito. Badelj se ne andrà sicuramente"

La Fiorentina non si è comportata bene con Badelj. Dopo l'ultima partita faremo il punto della situazione

L'agente di Milan Badelj, Dejan Joksimovic, ha parlato ai microfoni di CalcioWeb.eu: "Al momento non ci sono novità per quanto mi riguarda. Non ho parlato con nessuna squadra, neanche con la Fiorentina. Dopo l’ultima gara di campionato Badelj e io ci incontreremo e faremo un punto della situazione, per ora sono solo rumors. Io con la Fiorentina non ci voglio più parlare, mentono molto. Con Badelj non si sono comportati bene e sicuramente non vogliamo rimanere a Firenze".