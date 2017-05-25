Ag. Badelj: "Non voglio più parlare con la Fiorentina, ci hanno mentito. Badelj se ne andrà sicuramente"
La Fiorentina non si è comportata bene con Badelj. Dopo l'ultima partita faremo il punto della situazione
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2017 23:03
L'agente di Milan Badelj, Dejan Joksimovic, ha parlato ai microfoni di CalcioWeb.eu: "Al momento non ci sono novità per quanto mi riguarda. Non ho parlato con nessuna squadra, neanche con la Fiorentina. Dopo l’ultima gara di campionato Badelj e io ci incontreremo e faremo un punto della situazione, per ora sono solo rumors. Io con la Fiorentina non ci voglio più parlare, mentono molto. Con Badelj non si sono comportati bene e sicuramente non vogliamo rimanere a Firenze".