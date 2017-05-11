Ceccarini: "Pioli sarà il nuovo allenatore viola. Kalinic? Di fronte a offerte da 25/30 mln può partire"

Vitor Hugo è un obiettivo dalla scorsa estate. Schick è fuori budget per la Fiorentina

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Premium Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Il futuro di Kalinic è incerto, dipenderà dalle offerte che arriveranno. Se ci saranno richieste in Premier potranno essere prese in considerazione. Continuo a pensare che Pavoletti possa essere un’ipotesi molto concreta in caso di cessione del croato, di fronte a 25/30 milioni di euro".

Prosegue con un'altra notizia di mercato: " Schick? Juventus, Inter e Napoli sono pronti a pagare la clausola, per la Fiorentina ormai è fuori budget".

Spende alcune parole anche su Vitor Hugo: "Vitor Hugo? La Fiorentina voleva già prenderlo la scorsa estate, ma il Palmeiras sparò alto, ora la situazione è cambiata".

E conclude con un pensiero sull'allenatore del futuro: "Pioli credo sarà l’allenatore della Fiorentina, non vedo grandi sorprese da qui a fine stagione. Era in ballottaggio con Di Francesco, poi la situazione ha preso un’altra piega e alla fine sarà proprio l’ex Inter il nuovo tecnico viola".