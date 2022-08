Tante emozioni ma nessun gol, Fiorentina-Napoli finisce 0-0 al Franchi

Al 5′ ottima azione della Fiorentina, con Sottil che va sul fondo e prova il cross dentro rasoterra, Meret para agilmente. Ancora il numero 33 viola pericoloso sulla fascia sinistra. Al 24′ Bonaventura tira dalla distanza dopo una ribattuta, la palla finisce poco a lato. Al 37′ Sottil va fino in fondo e prova il tiro, troppo debole per impensierire Barak. Al 43′ Gollini rinvia male il pallone, Osimhen segna ma per fuorigioco viene annullata la rete.

Al 48′ Rrahmani ci prova con un’incornata cha finisce alta sopra la traversa. Al 50′ cross dentro di Lozano per Di Lorenzo che trova l’impatto con il pallone, il quale finisce fuori alla sinistra di Gollini. Al 51′ cross dentro di Kvara per Lozano che non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 53′ Bonaventura prova il tiro dalla distanza ma il pallone finisce fuori. Al 55′ Sottil prova il tiro ma Meret para senza difficoltà. Al 63′ Kouame vince un contrasto e allarga su Sottil che mette dentro per Baraka, la palla finisce di poco fuori. Al 74′ cross dentro per Jovic che prova la spiazzata di testa, Napoli pericoloso in contropiede, Raspadori prova a ceffare Gollini. Al 76′ buona trama di gioco della Fiorentina, Sottil prova il tiro senza impensierire Meret. All’82’ ottima parata di Gollini su Politano. All’88’ Saponara ci prova dalla distanza.

