La Fiorentina sbatte sull’Empoli che in 9 riesce a tenere lo 0-0. Un pareggio che sa di sconfitta

Al 2’ Empoli subito pericoloso, Lammers prova il tiro, uscita bassa di Gollini che sventa così la minaccia. Al 30’ Mandragora prova il tiro dalla distanza, la palla esce dallo specchio della porta. Al 34’ tiro di Bonaventura, palla fuori. Al 38’ bel cross dentro di Terzic per Ikone che va al tiro ma Vicario spedisce il pallone in angolo. Al 46’ cross dentro di Parisi per Destro che non trova la rete. Al 61’ Ikone prove il tiro da fuori, palla alta. Al 65’ Empoli in 10 uomini, Sacchi va al’OFR ed espelle Luperto. Al 97′ gran botta dalla distanza di Duncan ma Ismaijli si immola e salva. Al 100′ gran botta di Mandragora, salva Vicario. Empoli-Fiorentina finisce 0-0.

