La Fiorentina rallenta ancora, finisce 1-1 contro il Verona. Poche emozioni oggi al Franchi
Verona che inizia meglio il match rispetto alla Fiorentina ma al 10′ la Fiorentina passa in vantaggio contro il Verona al Franchi. Ripartenza viola, Ikoné prova il tiro che viene rimpallato, arriva Pi...
Verona che inizia meglio il match rispetto alla Fiorentina ma al 10′ la Fiorentina passa in vantaggio contro il Verona al Franchi. Ripartenza viola, Ikoné prova il tiro che viene rimpallato, arriva Piatek che firma l’1-0 viola. Al 18′ l’arbitro fischia calcio di rigore per il Verona. Fallo di Milenkovic su Lasagna. Dal dischetto va Caprari che batte Terracciano e firma l’1-1. Al 25' Lasagna prova la rovesciata, ma non gli riesce. Al 26' Simeone non trova l'impatto con il pallone. Al 40' occasione per il Verona, Lasagna si presenta davanti a Terracciano che riesce a smanacciare in angolo.
Al 50' ottima occasione per Piatek sul cross dentro di Biraghi, la palla finisce di poco fuori. Al 57' Callejon mette dentro per Torreira che da due passi spara alto il pallone. AL 59' Biraghi crossa dentro per Piatek che tira al volo, la palla finisce fuori. Al 64' ancora Piatek vicino alla doppietta, bel cross dentro rasoterra di Sottil. Fiorentina-Verona finisce 1-1.
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