Viola avanti col Genoa al 45' (1-0): la sblocca Ilicic, traversa di Chiesa

Fiorentina in controllo dopo la prima frazione. Il Genoa non riesce ad incidere, mentre la viola sfoggia un buon giro palla e passa al quarto d'ora, con un tiro cross dalla sinistra di Ilicic sul qual...

Fiorentina in controllo dopo la prima frazione. Il Genoa non riesce ad incidere, mentre la viola sfoggia un buon giro palla e passa al quarto d'ora, con un tiro cross dalla sinistra di Ilicic sul quale Lamanna non è esente da colpe. Una manciata di minuti dopo la squadra di Sousa potrebbe raddoppiare: Chiesa borseggia un pallone al limite, entra in area col turbo e scaraventa un destro terrificante verso la porta di Lamanna, che si stampa sulla parte interna della traversa e poi rimbalza via.