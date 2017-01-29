Viola avanti col Genoa al 45' (1-0): la sblocca Ilicic, traversa di Chiesa
Fiorentina in controllo dopo la prima frazione. Il Genoa non riesce ad incidere, mentre la viola sfoggia un buon giro palla e passa al quarto d'ora, con un tiro cross dalla sinistra di Ilicic sul qual...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2017 15:46
Fiorentina in controllo dopo la prima frazione. Il Genoa non riesce ad incidere, mentre la viola sfoggia un buon giro palla e passa al quarto d'ora, con un tiro cross dalla sinistra di Ilicic sul quale Lamanna non è esente da colpe. Una manciata di minuti dopo la squadra di Sousa potrebbe raddoppiare: Chiesa borseggia un pallone al limite, entra in area col turbo e scaraventa un destro terrificante verso la porta di Lamanna, che si stampa sulla parte interna della traversa e poi rimbalza via.