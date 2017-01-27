Pedullà: "Nzola e Kownacki, Corvino si compra il futuro viola"

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, intervenuto oggi a radio Bruno: “La Fiorentina ha quasi definito l’acquisto di M’bala Nzola, attaccante francese classe ’96. Il ragazzo si è messo u...

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, intervenuto oggi a radio Bruno: “La Fiorentina ha quasi definito l’acquisto di M’bala Nzola, attaccante francese classe ’96. Il ragazzo si è messo un luce con la Virtus Francavilla e ha stupito tutti per rapidità e intuito. Su di lui c’era una concorrenza agguerrita, ma la viola è arrivata prima e, adesso, dovrà decidere se lasciarlo a maturare ancora a Francavilla o prelevarlo subito”.

Un discorso analogo Pedullà lo fa per Dawid Kownacki, classe ’97 in forza al Lech Poznan. "Il giocatore ha espresso il suo gradimento assoluto: il club polacco chiede 5 milioni, mentre la viola offre un po’ meno, ma comunque la chiusura è vicina. Di sicuro si tratta di due ottimi acquisti in prospettiva futura"