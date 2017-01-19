Ag Babacar: "Felice per Kalinic in Cina, così Baba avrà più spazio. Il futuro viola.."

L'agente di Babacar Patrick Bastianelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'argomento Kalinic e sul futuro della Fiorentina

L'agente di Babacar Patrick Bastianelli ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: "Penso che siano giornate decisive in casa Fiorentina per l'addio di Nikola Kalinic. Babacar sta facendo cose molto importanti, è sempre stato decisivo. Mi auguro che il numero 9 possa andare in Cina così il mio assistito potrà avere un po' più spazio. E' un ragazzo che penso possa essere il futuro della Fiorentina insieme a Chiesa e Bernardeschi".