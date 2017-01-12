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“Kalinic in Cina se offrono 40 milioni più bonus: il successore costa 8 milioni”

Calciomercato

“Kalinic in Cina se offrono 40 milioni più bonus: il successore costa 8 milioni”

Redazione

12 Gennaio · 23:20

Aggiornamento: 12 Gennaio 2017 · 23:20

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L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: “Kalinic? Rogg ha sintetizzato la situazione: normale riflettere su proposte di contratto dieci volte superiori all’attuale. Non c’è l’accordo tra club, né il suo sì all’offerta, perciò continua a giocare. Se il Tianjin offre sui 30 milioni la vedo dura, sui 40-42 più bonus è fattibile. L’operazione si può fare anche tra il 20 e il 25 gennaio, spero non dopo a mercato italiano chiuso”.

E ancora: “Zaza non è mai stato cercato dalla Fiorentina. Su di lui c’è solo il Valencia, altre ipotesi non ci sono. Se dovesse andare via Kalinic, mi aspetto un investimento da 7-8 milioni su qualcuno che Corvino ha già inquadrato in giro per il mondo. Muriel? Ferrero difficilmente scenderà sotto i 28 milioni della clausola. Gabbiadini? Forse sarebbe l’unico ad intrigare, però il diktat del Napoli è cederlo all’estero e per almeno 20 milioni”.

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