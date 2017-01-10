Baggio: "Juve favorita domenica, Berna ha talento ma gli serve esperienza"

Roberto Baggio, ospite a Pitti Uomo, ha parlato di Fiorentina "Tornare a Firenze mi fa sempre piacere, perché qui ho vissuto anni intensi e ho ricordi straordinari. Domenica c'è Fiorentina-Juve? Io so...

Roberto Baggio, ospite a Pitti Uomo, ha parlato di Fiorentina "Tornare a Firenze mi fa sempre piacere, perché qui ho vissuto anni intensi e ho ricordi straordinari. Domenica c'è Fiorentina-Juve? Io sono sempre in mezzo a queste squadre...Come si fa a non considerare favorita la Juve? Cinque scudetti non si vincono per caso e sta facendo benissimo anche in questa prima parte di stagione. Il segreto è la loro organizzazione societaria, che mette i giocatori in condizione di rendere al meglio. Roma e Napoli? Mostrano un buon calcio, sono molto divertenti. Stanno facendo bene attraverso il gioco".

Baggio dice la sua anche sui migliori talenti della serie A: "Voglio fare un plauso a Totti, che è ancora determinante: alla sua età, a 40 anni, non è per niente facile. Dybala, invece, è il futuro: ha un talento grandissimo e molti margini di miglioramento. Infine c'è Bernardeschi: anche lui ha talento, ma deve fare esperienza e avere pazienza. Le qualità le ha".