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La Roma vuole fare lo scambio Paredes-Badelj. Corvino dice no

La Roma vorrebbe offrire Paredes come contropartita tecnica in cambio di Badelj. Il DG della Fiorentina Pantaleo Corvino però, la pensa diversamente..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2017 12:51
La Roma vuole fare lo scambio Paredes-Badelj. Corvino dice no -
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Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la Roma avrebbe offerto come contropartita tecnica in cambio di Badelj l'argentino Leandro Paredes. Il DG viola Pantaleo Corvino non ha intenzione però di fare scambi, in quanto voglia solamente monetizzare in caso di cessione. Quindi, o il croato verrà pagato, o rimarrà a Firenze.

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