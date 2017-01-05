Prandelli: "Per me Firenze è casa, se è tornato Antognoni gli ex..."

A pochi giorni dalle dimissioni come tecnico del Valencia, Cesare Prandelli parla a Sky e non esclude un ritorno a Firenze: "Per me Firenze è casa e la Fiorentina un amore mai abbandonato. E se è torn...

A cura di Redazione Labaroviola 05 gennaio 2017 22:02

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