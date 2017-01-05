Prandelli: "Per me Firenze è casa, se è tornato Antognoni gli ex..."
A pochi giorni dalle dimissioni come tecnico del Valencia, Cesare Prandelli parla a Sky e non esclude un ritorno a Firenze: "Per me Firenze è casa e la Fiorentina un amore mai abbandonato. E se è torn...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2017 22:02
A pochi giorni dalle dimissioni come tecnico del Valencia, Cesare Prandelli parla a Sky e non esclude un ritorno a Firenze: "Per me Firenze è casa e la Fiorentina un amore mai abbandonato. E se è tornato Antognoni significa che ci può essere spazio anche per altri ex. Questo non vuol dire che un domani mi vorrò candidare. Ma la Fiorentina resta sempre la squadra del mio cuore".