"Kalinic? Non vuole andare in Cina. Asta dai 60 milioni per Berna"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "L’affare Kalinic? Dai segnali che ho, non sono attese novità nelle prossime ore. Se dipendesse dalla clausola, i cinesi l’...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "L’affare Kalinic? Dai segnali che ho, non sono attese novità nelle prossime ore. Se dipendesse dalla clausola, i cinesi l’avrebbero già pagata, per loro 50 milioni non sono un problema, ma ad oggi il giocatore non è disponibile ad accettare. Il croato sta bene a Firenze e non vuole trasferirsi nel campionato cinese, ma siamo solo al 4 gennaio e gli scenari possono cambiare. Per la Fiorentina 50 milioni spostano molto le strategie".

"Su Badelj il discorso è diverso, è stato nuovamente accostato alla Roma ma i giallorossi non hanno i soldi adesso per fare l’operazione. Non mi stupirei se la Fiorentina portasse Badelj fino a fine stagione. Zaza? Può diventare un obiettivo per chiunque si ritrovi con la necessità di intervenire dopo una cessione importante. C’è anche il problema dell’ingaggio, perchè in estate ha detto sì alla proposta del West Ham anche se adesso si è pentito. Bernardeschi? In estate sarà uno dei primi 2-3 uomini mercato d’Italia, ha estimatori in tutta Europa. Penso che possa scatenarsi un’asta dai 60 milioni in su, per questo la Fiorentina secondo me deve evitare di vincolarsi con una clausola. Marin del Viitorul Costanza? Non mi risultano grandi riscontri".