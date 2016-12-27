Gazzetta: Caceres proposto di nuovo a Corvino, ma per la Fiorentina non è una priorità
Il nome di Martin Caceres viene di nuovo accostato alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2016 13:02
Il nome del difensore uruguaiano Martin Caceres, attualmente svincolato, viene di nuovo accostato alla Fiorentina. Infatti, dopo le indiscrezioni che lo volevano a Firenze già in estate, pare l'ex juventino sia stato nuovamente proposto a Pantaleo Corvino. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sembra essere una priorità per i viola.