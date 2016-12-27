Gazzetta: Badelj può partire, ma sotto 12 milioni la Fiorentina non ci sente
Badelj resta in cima alla lista dei desideri del Milan
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2016 12:33
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato Milan Badelj resta in cima alle lista dei desideri del Milan di Vincenzo Montella. Tuttavia la Fiorentina non sembra affatto intenzionata a privarsene facilmente. Infatti la società gigliata non sembra disposta a prendere in considerazione offerte inferiori ai 12 milioni di euro, cifra intorno alla quale si aggira il valore stimato del giocatore.