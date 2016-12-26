Calamai: "Ho sentito Corvino, su Kalinic non c'è niente di vero. Ma le vie del mercato sono infinite..."

Sarà fondamentale la volontà del giocatore". Questo il commento di Luca Calamai

Luca Calamai, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato l'intrigo di mercato che vede come protagonista l'attaccante viola Nikola Kalinic, sulle cui tracce sembrano essersi messe alcune squadre cinesi: "Ho sentito Corvino e secondo la Fiorentina non c’è assolutamente niente di vero. Poi le vie del mercato sono infinite e sarà fondamentale la volontà del giocatore".