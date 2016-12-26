Calamai: "Ho sentito Corvino, su Kalinic non c'è niente di vero. Ma le vie del mercato sono infinite..."
Sarà fondamentale la volontà del giocatore". Questo il commento di Luca Calamai
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2016 18:28
Luca Calamai, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato l'intrigo di mercato che vede come protagonista l'attaccante viola Nikola Kalinic, sulle cui tracce sembrano essersi messe alcune squadre cinesi: "Ho sentito Corvino e secondo la Fiorentina non c’è assolutamente niente di vero. Poi le vie del mercato sono infinite e sarà fondamentale la volontà del giocatore".