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Calamai: "Ho sentito Corvino, su Kalinic non c'è niente di vero. Ma le vie del mercato sono infinite..."

Sarà fondamentale la volontà del giocatore". Questo il commento di Luca Calamai

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2016 18:28
Calamai: "Ho sentito Corvino, su Kalinic non c'è niente di vero. Ma le vie del mercato sono infinite..." -
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Luca Calamai, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato l'intrigo di mercato che vede come protagonista l'attaccante viola Nikola Kalinic, sulle cui tracce sembrano essersi messe alcune squadre cinesi: "Ho sentito Corvino e secondo la Fiorentina non c’è assolutamente niente di vero. Poi le vie del mercato sono infinite e sarà fondamentale la volontà del giocatore".

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