Milan: dalla cessione di Luiz Adriano i soldi per arrivare a Badelj

A riportare i dettagli dell'operazione è Sky Sport

Si sta gradualmente componendo il puzzle che dovrebbe portare, in ultima istanza, al trasferimento di Badelj dalla Fiorentina al Milan. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, pare che la società gigliata non sia intenzionata a valutare ipotesi di prestito (con conseguente riscatto) ma soltanto una cessione a titolo definitivo. Sempre in questa prospettiva la Fiorentina non è disposta a prendere in considerazione offerte al di sotto dei 10-12 milioni di euro, cifre intorno alle quali si aggira la valutazione del cartellino del giocatore. Il Milan pertanto, per adeguarsi alle richieste dei viola, starebbe cercando di monetizzare il più possibile dalla cessione di Luiz Adriano (marcato stretto dallo Spartak Mosca) per poi partire alla carica del centrocampista croato.