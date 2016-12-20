D'Alessandro all'ultimo respiro: l'Atalanta batte l'Empoli (2-1) e resta attaccata al treno per l'Europa

Al vantaggio di Mchedlidze hanno risposto Kessie e D'Alessandro

Vince l'Atalanta e lo fa nel modo più emozionante possibile, cioè con un gol a tempo quasi scaduto dopo essere passata in vantaggio. Vince l'Atalanta di Gasperini e resta attaccata al treno per l'Europa. Vince l'Atalanta e lo fa con una grande prova dei suoi uomini migliori, su tutti Kessie (al sesto gol in stagione). Ad andare in vantaggio tuttavia è stato l'Empoli: con il terzo gol consecutivo di Mchedlidze, abile al 51' a deviare in rete un cross di Dimarco. L'Atalanta non molla e prima con Kessie, che al 74' fulmina l'estremo difensore ospite sfruttando un suggerimento di Gomez, poi con D'Alessandro, che al 94' capitalizza in seguito a una mischia furibonda scoppiata nell'area empolese, conquista tre punti preziosissimi nella corsa all'Europa. I nerazzurri salgono così a quota 32 punti, uno solo in meno del Milan e ben cinque in più dell'Inter, in attesa delle prossime partite che completeranno il tabellone della 18^ giornata a chiusura del 2016.

Gianmarco Biagioni